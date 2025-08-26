С близо 4 млн. лв. строят нови центрове за хора с деменция във Велико Търново

С 3.888 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост Велико Търново изгражда три центъра за хора с деменция. Такава услуга в момента в общината няма. Не е тайна, че възрастните, изгубили паметта си, до сега са настанявани в старческия дом, въпреки че състоянието им изисква индивидуален подход и специално обучен персонал.

"Благодарни сме, че във втория национален план към Стратегията за дългосрочна грижа за периода 2022-2027 г. Община Велико Търново ще има възможността да изгради два центъра за настаняване от семеен тип за хора с деменция, всеки от които с капацитет от по 15 души, и една съпътстваща услуга - Център за подкрепа през деня на възрастни, също страдащи от деменция. Важно е да осигуряваме на хората достъпност до такива социални услуги, защото това е заболяване, което набира скорост. Да не забравяме, че все пак ние сме застаряваща нация и все повече ще има необходимост от грижи за възрастни хора", коментира Росица Димитрова, директор "Социални политики, здравеопазване, транспорт" в Общината.

Новите центрове ще бъдат построени в пространството към гората на кв."Бузлуджа" до двора на Дома за стари хора "Венета Ботева", който също в момента се реформира. Строителството ще се разгърне на достатъчна площ, която съответства на всички изисквания за такъв тип инфраструктура, обясни Росица Димитрова.

Архитектурният проект предвижда на мястото на складови помещения за инвентар и строителни материали да се вдигнат две модерни сгради с топла връзка между тях. Във всяка ще се обособят по три апартамента с по петима настанени. Обща дневна, кухненски бокс, трапезария, ще създават близка до семейната среда за възрастните с деменция.

Преходното пространство между двете къщи също ще бъде усвоено, то ще функционира като Дневен център за подкрепа. "С него ще облекчим семействата, които се грижат за такива хора. През деня те ще бъдат на грижите на професионалистите, а вечерта ще си бъдат в домашна среда", обясни още социалната шефка. Договорът за изпълнение на строителството е 30 юни 2026 г. Ако всичко върви по график, се надяват в края на 2026 г. да бъдат приети първите потребители.

Предвижда се строителството, оборудването, обзавеждането, организирането на услугата, както и назначаването на персонала и неговото обучение да се направи по плана за възстановяване и т.нар. "меки мерки" по Програмата за развитие на човешките ресурси. След приключване на проектното финансиране услугата ще стане държавно делегирана дейност. Потребителите ще внасят такси по наредбата за съответния профил социални услуги.

"Към този момент в цялата Великотърновска област социални центрове за дементни има само в община Свищов и те са крайно недостатъчни. Хората застаряват, физиологията се променя и сега в съществуващия дом за стари хора, може би всеки втори отключва деменция в даден момент. Ние ще си ги гледаме, но когато става дума за хора с деменция, се изисква съвсем друго отношение, квалификация и наличие на персонал. Много по-индивидуален подход към грижите за тях. Справяме се в движение", признава Росица Димтрова.

Апелира чрез "24 часа" да се обръща внимание на обявите на общината за търсене на персонал. Уверява, че в социалните услуги в Търново вече се предлага задоволително заплащане. "Имаме над 20 профила социални услуги и никъде няма персонал, който да е на минимума на основната работна заплата за сектора, каквато е по наредбата", посочва Росица Димитрова.