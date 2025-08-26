ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Катастрофа между два автомобила в Благоевград

1620
Две коли катастрофираха в Благоевград. Снимка: Архив

Катастрофа между два леки автомобила стана в Благоевград. По първоначални данни няма сериозно пострадали хора. На място са пристигнали екипи на полицията, които изясняват причините за произшествието.

 Инцидентът е станала на кръстовището на булевард „Иван Михайлов“ и улица „Славяска“ в Благоевград, в близост до Югозападния университет „Неофит Рилски“.

През изминалото денонощие са станали 25 пътнотранспортни инциденти, при които са ранени 34 души, загинали няма. Това сочат данните на МВР, публикувани на сайта на ведомството.

