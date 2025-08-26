ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Расте броят на учениците от уязвими групи, които успешно са издържали матурите

Увеличава се броят на учениците от уязвими групи, които са издържали матурите Снимка: МОН

Броят на учениците от уязвими групи, които се явяват на Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) се увеличава. Нараства броят и на онези от тях, които са ги издържали и имат по-високи резултати.

Това са част от изводите в анализ на Центъра за междуетнически диалог "Амалипе", който от 10 години работи със 79 средни училища и професионални гимназии, голямата част от тях - с ученици от уязвими групи в рамките на програмата: "Всеки ученик ще бъде отличник".

Все повече ученици от уязвими групи не просто издържат матурата по български език, а го постигат със сравнително високи резултати, твърди Теодора Крумова - програмен директор на център "Амалипе".

"Но за съжаление, те са прекалено малко на фона на общата статистика и потъват в статистиката. Има пет ученици, явили се на матурата по български, от които двама ученици имат резултат 4.00 и 4.66. На фона на останалите трима обаче, които са с двойки, общият среден резултат на училището е нисък. Давам пример с конкретно училище. Умишлено не споменавам името на училището, но те не са единици", заяви той.

Близо една четвърт от учениците от уязвими групи заявяват, че ще продължат образованието си във висши училища, посочват от "Амалипе":

"Което също е обнадеждаващ факт на фона на 0,5 процента роми-висшисти, които имахме преди години".

И още изводи от анализа на "Амалипе" – училищата все още се справят с щетите, нанесени от Ковид-пандемията, пише БНР.

Резултатите на изпита за професионална квалификация са високи, а слабите оценки на матурите са концентрирани при учениците, завършили в предходни години.

