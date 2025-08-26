Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин

Най-вероятно през ноември ще влезе в сила забраната за телефони в час, каза пред журналисти министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„И в момента има забрана. Тя е за ползване на телефоните в час. Дори текстът е точно такъв, но това е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие“, обясни министър Вълчев.

Според него промяната ще направи децата по-концентрирани и пълноценни. „Ние сме една от страните, по доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на челните места по прекарано време пред екраните. Като най-голям процент от него е в необразователни цели. Те го наричат разсейване. Нашите ученици имат най-голям процент разсейване – в училище и извън училището“, каза министърът. Вълчев отправи и апел към родителите да ограничат използването на екранни устройства и в семейна среда, за да нямат негативно въздействие върху децата.

Министър Красимир Вълчев посочи, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим. „Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общности, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите. Най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим“, смята Вълчев.

Министър Красимир Вълчев коментира темата след откриването на нова детска градина в Костинброд, съобщи БТА.