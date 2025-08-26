Красимир Вълчев: Детските градини са едни от най-важните институции

"Във всяка държава има стотици институции, но може би най-симпатичните, най-цветните и най-слънчевите от тях са детските градини. И едни от най-важните. Нещо, което сме склонни да забравяме или да не оценяваме достатъчно. В предучилищна възраст в най-голяма степен се формират когнитивното, езиковото, интелектуалното и социално-емоционалното развитие на детето. Затова изследователите твърдят, че инвестициите в ранна детска и предучилищна възраст са с най-висока обществена възвръщаемост от всички публични разходи", това написа във фейсбук профила си министърът на образованието Красимир Вълчев.

Вълчев заедно с министър-председателя Росен Желязков, Българския патриарх Даниил и кмета на Община Костинброд Трайко Младенов откриха изцяло новата детска градина „Слънчице".

Тя е финансирана по програмата за строеж и пристрояване на училища и детски градини, стартирала през 2020 г. от правителството на министър-председателя Бойко Борисов. През 2023 г., като народни представители, предложихме второ издание на тази програма, което и в момента се реализира. По двете програми над 150 училища и детски градини ще бъдат построени или пристроени.

"Поздравления за Община Костинброд за успешно изпълнения проект и за това, че е една от най-активните по инвестиционните програми на МОН. Общината реализира и проекти за изграждането на четири физкултурни салона, а в страната общо се изграждат и ремонтират 130 физкултурни салона и над 500 спортни игрища в училищата.

Благодаря на кметовете на общини и на колективите в училищата и детските градини за успешната реализация на проектите в системата на образованието!", написа още министърът.