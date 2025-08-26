Изпращат в Плевен екипи на ВиК от цялата страна, ще търсят течове и кражби на вода

Екипи на ВиК операторите от цялата страна ще бъдат изпратени в Плевен, за да установят всички течове и кражби на вода, съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, уточнявайки, че днес издава заповед за това, предава БТА.

По думите му проблемът с кражбите е сериозен. Той цитира председателя на управителния съвет на ВиК холдинга, който е съобщил тази сутрин, че има 75 процента загуби по измервателни уреди. Затова служителите на ВиК Плевен ще бъдат подпомогнати от техни колеги от страната.

"За съжаление пропиляното политическо време се е отразило и на плевенчани. Виждате, че държавата е задвижила целия механизъм, в момента дори кметът на Плевен е в министерството, за да се уточни кои проекти ще отпаднат, кои ще бъдат вкарани в приложение 3 още първата седмица на работа на Народното събрание", каза Иванов.

Той допълни, че е разпоредил във всички квартали с нарушено водоподаване в града да бъдат разположени водоноски, независимо от това какъв процент са водозагубите и какъв е режимът.

"Имаше среща вчера с Басейнова дирекция, с всички институции. На ВиК са подадени нови точки, които са от компетентността на Басейнова дирекция, където имаме воден хоризонт и възможност за допълнително сондиране и стигане на водоносни пластове в т. нар. втори водоносен пласт, където е чистата вода. Така че в следващите дни започват и тези сондажи", информира още регионалният министър.

Според него най-важното е в най-кратки срокове да бъдат спрени загубите на вода в Плевен. "Ще бъдем изключително безкомпромисни, това се случва не само в Плевен, такива проверки са разпоредени в цялата страна. Само един фрапиращ случай ще ви кажа - при проверка в община Рила от 1300 включвания, 1200 са незаконни. Разбирате какъв е мащабът. Това е един изолиран случай. В момента вървят такива масови проверки в цялата страна. Искам да знаят българските граждани, че те са ощетявани от други такива, които се присъединяват незаконно към водоснабдителната мрежа. Ще бъде сложен край. Съветвам всеки един, който има информация за подобно нещо, да не чака да дойде служител на ВиК, а да отиде да подаде сигнал, защото в един момент това ще го остави без вода", призова министър Иванов.

Той добави, че за справяне с водната криза в Плевен няколко са вече предприетите мерки, като първата е установяване на авариите от ВиК оператора и отстраняването им със собствени средства. В средносрочен план е водният цикъл на Плевен, а дългосрочният е построяването на язовир "Черни Осъм", за който тази седмица ще бъде пусната процедурата за избор на изпълнител за проектиране и прединвестиционни проучвания.

Народният представител Валери Лачовски каза, че всички кметове на общини ще имат възможност да внесат приоритетни проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които ще бъдат извън обхвата на приложение 3, което ще даде възможност за бързо финансиране на проблемни региони.

Министър Иван Иванов инспектира строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", а преди това - и напредъка по път III-305.