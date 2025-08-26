Вандали с джетове задигнаха тюлена-монах от Маслен нос

Ще направим още по-красива скулптура, ще сложим и видеонаблюдение, казва кметът на Приморско Иван Гайков

Вандали с джетове са задигнали емблематичната скулптура на тюлен-монах, която от години се намира в Тюленовата пещера край Маслен нос като символ на някогашните морски обитатели, научи „24 часа".

За липсата на красивата статуя се разбрало преди броени дни.

За съжаление Тюленовата пещера е била обект на вандализъм и от нея е изчезнала скулптурата на тюлена-монах, имаме данни за двама мъже с джетове. Недоумявам как е възможно нещо подобно. Но ние ще направим още по-красива статуя, ще сложим и видеонаблюдение със солари, само да свърши сезона, който тази година е изключително успешен за нас, коментира кметът на Приморско Иван Гайков. И припомни, че според Европейската агенция по околна среда морската вода в Приморско се оказва най-чистата в България и втора в Европа - нещо, в което гостите на общината се убеждавали сами.

Новината за откраднатата статуя съвпадна с разпространена в социалните мрежи информация, че е засечен жив тюлен в района на Маслен нос – нещо, което не се е случвало с десетилетия.

Много потребители коментираха дали е истина, а някой дори предложиха "да се пуснат няколко десетки и да се облагороди района с тези сладки създания".

Проверка на "24 часа" обаче установи, че няма данни за появата на тюлена-монах, за последно видян най-вероятно в района на Аркутино преди около 20 г.

За Тюленовата пещера на Маслен нос се носят легенди. Местни разказват, че там преди години са живеели тюлени-монаси, характерни за Черно море. Друга легенда я свързва с името на Вълчан войвода, който според иманяри е скрил прочутото си съкровище не на Лъвското кале в днешния резерват Ропотамо, а точно в дълбините на Маслен нос.

Но докато за златото на Вълчан войвода може само да се предполага, по-възрастните жители на Приморско си спомнят тюлените-монаси около Маслен нос.

Средиземноморският тюлен монах или белокоремен тюлен, е смятан за най-рядкото перконого и за един от най-застрашените бозайници в света. До началото на XX в. е присъствал по Добруджанското крайбрежие и е навлизал по р. Дунав до Русенско. Основни местообитания са били нос Калиакра, Маслен нос и Странджанското крайбрежие.

По южния бряг присъства през 80-те до началото на 90-те години на м.в. Засичан е в Созопол, Маслен нос, Змийския остров, Царево и Резово. Местни разказват, че не веднъж са виждали както единични екземпляри на брега, така и двойки и дори групи от по 4 индивида.