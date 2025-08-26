Посолството на САЩ у нас: Сътрудничеството с България прави и двете ни държави по-силни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Сътрудничеството между САЩ и България прави и двете ни държави по-силни!", това написаха от посолството на САЩ у нас във фейсбук профила си.

Ето какво пишат още от посолството:

Събота и неделя делегация на Конгреса на САЩ посети учебен полигон „Ново село". Срещайки се с американски и български военнослужещи, те видяха отблизо как нашите две нации работят рамо до рамо, за да подпомогнат България в постигането на целта ѝ – да развие ключовата си роля в защитата на източния фланг на НАТО.