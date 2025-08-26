Съвещание при Сарафов за делото за катастрофата с АТВ-то, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не е изключено обвинението срещу младежа да бъде променено

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов днес в Съдебната палата в София се е провело работно съвещание във връзка с катастрофа с АТВ, при която тежко бяха ранени 4-годишният Мартин, майка му Христина и други трима, сред които още две деца.

АТВ-то, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, помля хората в к.к "Слънчев бряг" на 14 август по обед. Първоначално младежът беше пуснат под домашен арест от Районния съд в Несебър, което възмути не само близките на Мартин и Христина, но и стотици хора, които се събраха на протести.

По-късно на ученика, който е последна година, беше наложен арест от Бургаския окръжен съд.

В срещата при Сарафов днес са участвали окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба. По нареждане на Сарафов делото се води точно от националното следствие.

Не е изключено обвиненията на Никола да бъдат променени в по-тежки. Сега делото е за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице, но е възможно да стане причиняване на тежка телесна повреда на повече от едно лице.

В 15 часа прокурор Чинев и следователят Маринов ще направят изявления.