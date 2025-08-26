ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21176040 www.24chasa.bg

Съвещание при Сарафов за делото за катастрофата с АТВ-то, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев

3560
НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ

Не е изключено обвинението срещу младежа да бъде променено

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов днес в Съдебната палата в София се е провело работно съвещание във връзка с  катастрофа с АТВ, при която тежко бяха ранени 4-годишният Мартин, майка му Христина и други трима, сред които още две деца. 

АТВ-то, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, помля хората в к.к "Слънчев бряг" на 14 август по обед. Първоначално младежът беше пуснат под домашен арест от Районния съд в Несебър, което възмути не само близките на Мартин и Христина, но и стотици хора, които се събраха на протести. 

По-късно на ученика, който е последна година, беше наложен арест от Бургаския окръжен съд. 

В срещата при Сарафов днес са участвали окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба. По нареждане на Сарафов делото се води точно от националното следствие. 

Не е изключено обвиненията на Никола да бъдат променени в по-тежки. Сега делото е за причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице, но е възможно да стане причиняване на тежка телесна повреда на повече от едно лице. 

В 15 часа прокурор Чинев и следователят Маринов ще направят изявления.

НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя