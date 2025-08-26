И четирите поканени банки са подали оферта да обслужват Столичната община

Всичките четири поканени банки да се включат в бързата процедура за избор на нова обслужваща банка на Столичната община са подали оферта. Това са: ДСК, ОББ, "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България", става ясно от сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Новата обслужваща банка на София трябва да е ясна до седмица - десетина дни, обяви вчера шефът на работната група, изготвила критериите за избор, Бойко Димитров, председател на групата на ПП-ДБ в Столичния общински съвет.

В понеделник на извънредно заседание СОС единодушно даде зелена светлина на кмета на София Васил Терзиев за процедурата. С нея ще се избере временна нова обслужваща банка на общината до провеждането на обществена поръчка. Сега в бързата процедура покана да участват получиха четирите най-големи банки у нас според критериите на БНБ.