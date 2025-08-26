Два тона патладжани дариха на жителите на родопското село Забърдо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жителите на чепеларското село Забърдо получиха дарение от над два тона патладжани. Зеленчуците са предоставени безвъзмездно от земеделските производители Евгени и Стефан Хаджиеви от Първомай, но които имат родопски корени- с.Падина. Дарението е извършено с посредничеството на кмета Валентин Черпоков.

"Платих само транспортирането на зеленчуците.Тази сутрин започнахме да ги раздаваме. По 15 килограма на домакинство се падат ", каза кметът Черпоков. По думите му, дарението ще подпомогне жителите на високопланинското село в приготвянето на зимнина

Миналата година година Евгени и Стефан Хаджиеви направиха дарение за селото, включващо един тон червени чушки.