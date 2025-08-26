ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21176090 www.24chasa.bg

Два тона патладжани дариха на жителите на родопското село Забърдо

Валентин Хаджиев

[email protected]

2160
Всяко домакинство в село Забърдо ще получи по 15 кг. от дарените патладжани. Снимка: Кметство Забърдо

Жителите на чепеларското село Забърдо получиха дарение от над два тона патладжани. Зеленчуците са предоставени безвъзмездно от земеделските производители Евгени и Стефан Хаджиеви от Първомай, но които имат родопски корени- с.Падина. Дарението е извършено с посредничеството на кмета Валентин Черпоков.

"Платих само транспортирането на зеленчуците.Тази сутрин започнахме да ги раздаваме. По 15 килограма на домакинство се падат ", каза кметът Черпоков. По думите му, дарението ще подпомогне жителите на високопланинското село в приготвянето на зимнина

Миналата година година Евгени и Стефан Хаджиеви направиха дарение за селото, включващо един тон червени чушки.

Всяко домакинство в село Забърдо ще получи по 15 кг. от дарените патладжани. Снимка: Кметство Забърдо

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя