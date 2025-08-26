Само за седем месеца: Инспекцията по труда в Пловдив откри над 4800 нарушения

Инспекцията по труда в Пловдив е извършила 2392 проверки за първите седем месеца на годината, при които са констатирани 4812 нарушения на нормите и изискванията на трудовото законодателство.

Това съобщи на информационна среща в Пловдив директорът на Дирекция "Инспекция по труда" в града Атанас Чернаев, предава БТА.

При проверките с Преобладаващата част от нарушенията - 3324, са били в областта на здравословни и безопасни услови на труд, а 1488 - на трудовоправни отношения.

За отстраняване на констатирани нарушения са приложени 4648 принудителни административни мерки и са спрени от експлоатация 59 машини и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите.

От януари до юли са съставени 183 акта за констатирани нарушения, а за неизпълнение на дадени предписания са съставени 19 акта.

При проверките от началото на годината досега са констатирани неизплатени заплати в размер на 360 000 лева.

В резултат на намесата на ДИТ- Пловдив са изплатени над 133 000 лева забавени заплати на работещи в предприятия и фирми в областта. Също така от началото на годината са издадени и 744 разрешения за работа на ненавършили 18 години.

Чернаев разясни, че след въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 размерът на заплатите, пенсиите, социалните помощи и обезщетения няма да се променят стойността си, а просто ще преминат от левове в евро, преизчислени по официалния курс 1,95583 за едно евро.

След 1 януари банковите сметки, кредити, депозити и други сметки в лева автоматично ще бъдат преизчислени в евро. Изплащането на заплати и пенсии след 1 януари ще става само в евро. Ще има възможност за плащане с левове до 31 януари след това разплащанията ще са само в евро.

През следващата година хората могат до 30 юни ще могат да обменят безплатно левове в евро във всеки банков клон и пощенските клонове на страната по официалния курс. Няма да се налага подписването на нави трудови договори и да се отварят нови банкови сметки за превеждане на заплати и пенсии, обясни Чернаев.