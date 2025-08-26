ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня

Деца избягаха от детска градина в Сапарева баня. Снимката е илюстративна СНИМКА: Pixabay

Две деца - момче и момиче, на 4 и 6 години, са избягали от детска градина в Сапарева баня. Те са открити благодарение на бързите действия на полицията и екипите на общинската администрация в центъра на града.

По първоначална информация малко преди обяд децата са напуснали сградата на детското заведение и са тръгнали по улиците сами. Открити са в магазин в кв. "Гюргево" - невредими и в добро състояние. Децата са от кв. "Сапарево", пише БНТ

Били са в сборна група в детската градина и докато бус е зареждал комплекса, са излезли през отворения портал. Предстои местната полиция да даде повече информация за случая на брифинг.

