Отварят безплатно Паметника на свобода за 148 г. от Шипченската епопея

148 години от Шипченската епопея отбелязват с тържества, походи и възстановка на връх "Свети Никола" в събота, 30 август. В празничния ден Паметникът на свободата ще бъде отворен за посещения след приключаване на официалната част от тържествата, посочват на фейсбук страницата си от Национален парк - музей "Шипка-Бузлуджа". Достъпът до панорамната площадка на върха на паметника пък ще е достъпен след края на историческата възстановка «Отбраната на Шипченския проход». Входът ще бъде свободен, а работното време е удължено до 19.00 ч.

Днес се навършват точно 91 години от тържественото освещаване и откриване на най-българския паметник. Реч пред многохилядното множество, събрано на върха на 26 август 1934 г., произнася цар Борис III.

"На тая светла епоха от борби, на това велико дело за Освобождението и на техните дейци и герои, народната признателност издигна тук, на това свято за нас място, тоя величествен паметник. Всеки паметник, обаче, е разрушим от времето. Неразрушим е само споменът, който живее в поколенията и ги вдъхновява към подвиг. Такъв невидим паметник трябва да издигнем и ние в душите си за великата епопея на освобождението, за безсмъртния подвиг на Шипка, и да го предадем на нашите потомци", цитират думите на монарха историците.

На 30 август 2025 г. от 09:00 часа до 15:00 часа се преустановява движението на транзитно преминаващите автомобили през прохода Шипка в двете посоки, с изключение на междуградския автобусен и организирания за събитието обществен транспорт.

Трафикът ще се пренасочва както следва:

-за гр. Габрово от с. Поповци, с. Донино по обходен път;

- за гр. Трявна – с. Вонеща вода – Хаинбоаз и обратно;

-за пътуващите от Южна България за Северна България - да става през Казанлък – Гурково – Хайнбоаз, уточняват от областната управа в Габрово.