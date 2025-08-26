ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21176357 www.24chasa.bg

Черната пантера е забелязана край Тутракан

4176
Черна пантера Снимка: Pixabay

Черната пантера, която за първи път беше забелязана край Шумен през месец юни, е видяна между селата Богданци и Търновци до Тутракан. 

За това съобщи кметицата на село Бащино Найле Сабан във фейсбук профила си. 

„На вниманието на жителите на с. Бащино! Между селата Търновци и Богданци е забелязана ЧЕРНА ПАНТЕРА! Бъдете бдителни! При евентуална информация незабавно звъннете на телефон 112“, написа тя.

Сигналът е подаден на 25 август вечерта, а във вторник е сформиран кризисен щаб със заповед на областния управител. 

Пантерата първо беше забелязана край Шуменското плато в края на юни месец. Това наложи затваряне на парка за няколко дни в опит животното да бъде издирено и уловено, но пантерата така и не беше открита. 

От тогава сигнали за забелязана черна пантера се появяват от различни райони в страната. На 30 юни имаше сигнал, че живото е било видяно в Гюргево, Румъния. 

В средата на юли пък имаше сигнали, че пантерата е край Разград, Русе и Ловеч. 

Черна пантера Снимка: Pixabay

На вниманието на жителите на с.БАЩИНО! Между селата ТЪРНОВЦИ И БОГДАНЦИ е забелязана ЧЕРНА ПАНТЕРА! Бъдете бдителни ! При евентуална информация НЕЗАБАВНО ЗВЪННЕТЕ НА ТЕЛ.112!

Публикувахте от Naile Saban в Вторник, 26 август 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя