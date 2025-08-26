Черната пантера е забелязана край Тутракан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Черната пантера, която за първи път беше забелязана край Шумен през месец юни, е видяна между селата Богданци и Търновци до Тутракан.

За това съобщи кметицата на село Бащино Найле Сабан във фейсбук профила си.

„На вниманието на жителите на с. Бащино! Между селата Търновци и Богданци е забелязана ЧЕРНА ПАНТЕРА! Бъдете бдителни! При евентуална информация незабавно звъннете на телефон 112“, написа тя.

Сигналът е подаден на 25 август вечерта, а във вторник е сформиран кризисен щаб със заповед на областния управител.

Пантерата първо беше забелязана край Шуменското плато в края на юни месец. Това наложи затваряне на парка за няколко дни в опит животното да бъде издирено и уловено, но пантерата така и не беше открита.

От тогава сигнали за забелязана черна пантера се появяват от различни райони в страната. На 30 юни имаше сигнал, че живото е било видяно в Гюргево, Румъния.

В средата на юли пък имаше сигнали, че пантерата е край Разград, Русе и Ловеч.