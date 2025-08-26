ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-високият мост в света премина успешно товарен ...

Следи от марихуана в кръвта и урината на Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ

Никола Бургазлиев.

Следи от марихуана са открити в кръвта и урината на Никола Бургазлиев, който причини катастрофата с АТВ-то, при която петима пострадаха. Това са показали резултатите от химико-технологичната експертиза, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев след съвещание при и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

При катастрофата най-тежко пострадаха 4-годишният Мартин, който от понеделник е в "Пирогов" в кома, и майка му Христина, която е в клинична смърт и лекарите не дават надежда. Един от пострадалите е със счупен таз.

Следите от марихуана са предпоставка да се мисли за повдигане на обвинение, което да включва евентуален умисъл. 

Тежкият инцидент стана на 14 август в к.к. "Слънчев бряг". 

Момичето, което се е возило с Бургазлиев на АТВ-то, вече е разпитано.

"То казва това, което казва и водачът, тоест неизправност на АТВ-то", каза следователят Мариан Маринов. Делото вчера е пристигнало в националното следствие, иззети са записи от камери, назначени са и много експертизи.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Никола Бургазлиев.

