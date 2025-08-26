Варненски полицаи склониха самоубиец да избере живота

Двама варненски полицаи са предотвратили трагичен инцидент, който без тяхната намеса можеше да завърши със смърт.
Малко след полунощ младшите инспектори Денислава Георгиева и Християн Липчев се озовали на сигнал за мъж с намерение да се самоубие, съобщават от пресцентъра на ОД-МВР Варна, като не уточняват подробности за обстоятелствата около случилото се.
Мъжът бил в тежко емоционално състояние, преживявайки лични терзания.
Униформените провели продължителен и деликатен разговор, с който успели да го разубедят и отклонят от опасните му намерения още преди да пристигне и полицейският психолог.