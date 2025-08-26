Варненски полицаи склониха самоубиец да избере живота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама варненски полицаи са предотвратили трагичен инцидент, който без тяхната намеса можеше да завърши със смърт.

Малко след полунощ младшите инспектори Денислава Георгиева и Християн Липчев се озовали на сигнал за мъж с намерение да се самоубие, съобщават от пресцентъра на ОД-МВР Варна, като не уточняват подробности за обстоятелствата около случилото се.

Мъжът бил в тежко емоционално състояние, преживявайки лични терзания.

Униформените провели продължителен и деликатен разговор, с който успели да го разубедят и отклонят от опасните му намерения още преди да пристигне и полицейският психолог.