ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

NovaKola.bg вече предлага продажба на автомобил с ...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21176636 www.24chasa.bg

Варненски полицаи склониха самоубиец да избере живота

Надежда Алексиева

[email protected]

4148
Младшите инспектори Денислава Георгиева и Християн Липчев спасиха човешки живот. Снимка: ОД на МВР Варна.

Двама варненски полицаи са предотвратили трагичен инцидент, който без тяхната намеса можеше да завърши със смърт.

Малко след полунощ младшите инспектори Денислава Георгиева и Християн Липчев се озовали на сигнал за мъж с намерение да се самоубие, съобщават от пресцентъра на ОД-МВР Варна, като не уточняват подробности за обстоятелствата около случилото се.

Мъжът бил в тежко емоционално състояние, преживявайки лични терзания.

Униформените провели продължителен и деликатен разговор, с който успели да го разубедят и отклонят от опасните му намерения още преди да пристигне и полицейският психолог.

Младшите инспектори Денислава Георгиева и Християн Липчев спасиха човешки живот. Снимка: ОД на МВР Варна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя