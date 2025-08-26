Кметът на Пловдив пред министър Запрянов: Ще направим парк, ясла и градина върху бившите казарми

Ще отговорят на нарастващата нужда от места в районите "Източен" и "Тракия"

Детска градина, ясла и парк ще бъдат изградени в квартал "Гладно поле", ако Министерство на отбраната удовлетвори искането на община Пловдив и предостави три свои имота с отпаднала необходимост. "Бъдещите детски заведения ще обслужват и семействата на военнослужещите. Част от терените ще се превърнат в зелени пространства и улици, което е реална инвестиция в бъдещето на Пловдив", заяви кметът Костадин Димитров пред министър Атанас Запрянов, съобщиха от общината.

Срещата е в рамките на няколкомесечната комуникация между двамата по повод желанието на Пловдив да придобие три имота на Военното ведомство, които то вече не използва. Детските заведения, които ще отговорят на нарастващата нужда от места в районите "Източен" и "Тракия", ще бъдат построени на два терена на ул. "Радко Димитриев". Третият парцел се намира на бул. "Освобождение" и в момента там има площадка за разходка на домашни кучета. Част от територията му ще бъде отделена за изграждане на нова улична мрежа, а останалата – за озеленяване и градски парк, увери Костадин Димитров.

На срещата присъстваха зам.-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов и шефката на дирекция "Общинска собственост" Мирослава Сукарева.