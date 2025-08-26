ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31-годишният учител се срещал в хостел с 13-годишната му ученичка, остава в ареста за 72 ч.

Софийска районна прокуратура

31-годишният учител от столично училище, обвинен в сексуална връзка с 13-годишна ученичка, се срещал с нея в хостел. Това съобщиха от Софийска районна прокуратура. 

Той е обвинен, че през юни и юли 2025 г. е извършил сексуално престъпление спрямо лице, ненавършило 14-годишна възраст – дете, учащо в същото училище. Правната квалификация на деянието е чл. 151, ал. 1 от НК, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от две до осем години.

Както "24 часа" писа по-рано днес, сигналът бил подаден от съученици на момичето, учители и родители. 

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Софийска районна прокуратура

