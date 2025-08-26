Обвиниха 26-годишен от Стара Загора за изнудване и грабеж

Районна прокуратура - Стара Загора привлече като обвиняем И. И., на 26 г. по досъдебно производство за извършени в съучастие с Н. Т., на 36 г., изнудване и грабеж във връзка с прехвърлени имоти. И. И. е бил задържан от полицейски служители на 25 август след завръщането му от чужбина. Спрямо него са повдигнати две обвинения. Това съобщиха от Апелативната прокуратура в Пловдив

Първото обвинение е за това, че на 6 август в Казанлък, в съучастие с Н. Т. са заплашили 57-годишен мъж с убийство и са му причинили леки телесни повреди с цел да го принудят да се разпореди със свое право. Второто обвинение е за това, че на същата дата двамата обвиняеми са извършили грабеж на мобилен телефон от владението на същия пострадал, чрез употреба на сила и заплашване.

По делото е установено, че през 2024 г. пострадалият мъж е подал граждански искове срещу Н. Т. и жена му, по които са заведени съдебни дела. В исковете пострадалият настоява съдът да обяви за нищожни актове, с които той и майка му са прехвърлили имоти на двамата. Когато разбрал за заведените дела, Н. Т. се е консултирал как да ги прекрати. Той разбрал, че това може да стане, ако жалбоподателят подпише откази от исковете и поради тази причина решил да го принуди да направи това, посочват от прокуратурата.

На 6 август в Казанлък Н. Т. и И. И. се срещнали с 57-годишния мъж и го заплашили с убийство, както и му нанесли леки телесни повреди - побой, с цел да го принудят да се откаже от предявените искове за връщане на имотите. Така 57-годишният мъж против волята си подписал молбите за отказ от делата. След това Н. Т. и И. И. му отнели и мобилния телефон, като използвали сила и заплашване, съобщават още от институцията.

По искане на Районна прокуратура-Стара Загора съдът е определил мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо И. И. Спрямо Н. Т. е взета същата мярка за процесуална принуда на 13 август.