Задържаха за 72 ч. сина, запалил баща си в Стражишко

Окръжната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняем 21-годишен мъж от стражишкото село Сушица, с инициали Б.М., който подпали дома си след скандал и причини изгаряния на родителите и брат си.

Той е обвинен за това, че на 25.08.2025 г. в с. Сушица, в жилище, в условията на домашно насилие, направил опит умишлено да умъртви своя баща А. А. Деянието е извършил по начин, опасен за живота на мнозина и с особена жестокост - чрез палеж, като не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици – смъртта на А. А., по независещи от дееца причини. Първоначалната квалификция е по чл.116 от НК за убийство на баща или майка. За това деяние законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Предстои назначаване на експертизи и прецизиране на обвинението, след събиране на доказателства за здравословното състояние на пострадалите лица.

С постановление на Окръжна прокуратура-Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, до довеждането му пред съда. От магистратите ще бъде поискано вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо него.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.