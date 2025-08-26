ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Несебър: Път I - 9 е държавна собственост

Във връзка с възникнали въпроси относно Републикански Път I – 9, преминаващ през територията на Община Несебър, поясняваме, че:

РП I – 9 е част от Националната транспортна инфраструктура. Същият е публична държавна собственост, като всички действия по проектиране, експлоатация, поддръжка и ремонти се извършват от Агенция „Пътна инфраструктура" ( АПИ) като собственик.

Организацията на движението в гореупоменатия участък от пътя, преминаващ през територията на Община Несебър, се изпълнява съобразно „Проект за организация на движението", съгласуван от Агенция „Пътна инфраструктура" и органите на Пътна полиция.

На пътища от I клас не се допуска ситуирането на пешеходни пътеки, освен на места (кръстовища), проектирани и одобрени от АПИ.

Община Несебър е осветила възловите кръстовища, одобрени от Агенция „Пътна инфраструктура", където транспортният и пешеходният трафик е значителен.

