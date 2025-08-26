Бащата на Сияна: Животът на 4-годишния Марти е извън опасност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Животът на 4-годишния Марти, който пострада тежко в катастрофата с АТВ, е извън опасност. Това написа бащата на Сияна Николай Попов във фейсбук профила си.

По думите на Попов последните изследвания на детето показват, че не се налага мозъчна операция.

4-годишното дете, майка му Христина и още трима души бяха пометени от АТВ, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев. Тежкият инцидент стана на 14 август в Слънчев бряг.

На 25 август детето беше транспортирано от Бургас в София с медицински хеликоптер, за да продължи лечението му в "Пирогов".

"Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ "Пирогов", пише Николай Попов.

Състоянието на майката Христина обаче остава без промяна. Тя изпадна в мозъчна смърт, а АТВ-то е преминало буквално през черепа й.

Във вторник стана ясно, че в кръвта и урината на 18-годишния Бургазлиев са открити следи от марихуана.

Следите от марихуана са предпоставка да се мисли за повдигане на обвинение, което да включва евентуален умисъл.

Първоначално Бургазлиев беше пуснат под домашен арест, но след това върнат в ареста след голямо обществено недоволство и протест на прокуратурата.