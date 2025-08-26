Назначиха вътрешна проверка в детската градина, от която избягаха две деца

Назначена е вътрешна проверка в детската градина в Сапарева баня, откъдето по-рано днес избягаха две деца на 4 и 6 години, каза директорът на Детска градина „Света Анна" Цветана Гладникова. Тя обясни, че децата са избягали, докато учителката давала вода на други деца.

Децата са в сборна група и са били на двора заедно с учителката, която е старши възпитател и има над 10 годишен стаж. След като преброила децата, разбрала, че две от тях липсват. Обадила се на майката на избягалите деца, която трябвало да ги вземе на обяд. Директорката подала сигнал до полицията в Сапарева баня и кмета на Общината, а майката на телефон 112, поясни Гладникова.

Незабавно са предприети издирвателни действия от екипи на полицията от Сапарева баня и Дупница. Децата са открити за 50 минути, каза по-рано на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров.

Гладникова допълни, че работи вече над 30 години в детската градина и досега никога не е имало такъв случай. Тя допълни, че са назначени проверки.