Мирослав Рашков - тихият, но ефективен полицай, който стигна върха на МВР (Обзор)

Правителството ще го предложи за главен секретар

МВР си има прекрасен главен секретар. Думите са на вътрешния министър Даниел Митов, запитан през февруари проблем ли е, че ведомството няма човек на поста. По това време Мирослав Рашков заемаше длъжността, макар официално да бе заместник. Утре правителството официално ще го предложи на президента за титуляр.

Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни, мотивира номинацията министър-председателят Росен Желязков. Още в понеделник Румен Радев обяви, че ще издаде указа за назначаването на главен секретар до края на седмицата.

Самият Рашков никога не се е замесвал в скандали. Обран, стилът му на работа е тих, но ефективен. Бил е повишаван както по време на правителството на БСП с премиер Пламен Орешарски, така и при третия кабинет на Бойко Борисов, и при коалицията на ПП, ДБ и ГЕРБ.

Най-голямото си повишение Рашков получи от втория служебен кабинет на Димитър Главчев - точно преди година то го направи изпълняващ функциите на професионален ръководител №1 в силовото ведомство. На 27 август 2024 г. Рашков беше назначен за директор на националната полиция. Тогава МВР нямаше главен секретар. Заместникът Димитър Кангалджиев излезе в дълъг болничен. Затова ролята бе поета от шефа на полицията, чийто предишен директор Атанас Илков оглави МВР.

Рашков официално стана зам. главен секретар на МВР на 20 февруари - назначи го Митов, тъй като заместникът не се съгласува с президента.

Именно на Мирослав Рашков е заповедта за масови проверки по пътищата, особено първокласните и второкласните. Поводът бе катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

Преди да оглави полицията, Рашков бе зам. директор на ГДБОП

А преди това служи в ОД на МВР - София, където ръководи Икономическа полиция.

Последният титуляр на поста главен секретар на МВР беше Живко Коцев, който напусна системата заради корупционния скандал в митниците. Получи и обвинение.