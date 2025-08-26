Партиите забогатяват: отчитат 3 пъти повече дарения на последните избори, и субсидията им скочи (Графика, обзор)

ГЕРБ, МЕЧ и “Величие” нямат никакви дарения, най-много са събрали ДБ и “Промяната”

След серията от разорителни предизборни кампании политическата стабилност явно се отразява добре на партиите и те започват да си пълнят обратно банковите сметки. За последния вот през октомври 2024 г. политическите формации са получили три пъти повече дарения спрямо изборите на 9 юни. А в този парламент вземат и по-големи държавни субсидии.

Във вторник Сметната палата излезе с доклад, според който партиите са получили три пъти повече дарения от симпатизанти - 1,56 млн. лева, за изборите на 27 октомври миналата година спрямо юнския вот, когато са получили едва 510 хил. лв. Любопитното е, че през юни броят дарения е бил по-голям - 361 спрямо 345 през есента, но явно сумите са били по-малки.

Най-големи приходи за последната кампания са декларирали ПП-ДБ - 1 313 040 лв.,

следвани от “ДПС - Ново начало” с 1,243 млн. лв и “Възраждане” с 1,002 млн. лв. Нататък с по под милион се нареждат ГЕРБ-СДС, “Има такъв народ”, БСП, “Величие” и МЕЧ. Тези суми се формират най-вече от собствени средства на партиите, които пък са основно от държавната им субсидия и в по-малка степен - от членски внос. Останалите пари идват от дарения на симпатизанти, самофинансиране от кандидати и медийните пакети, които им се полагат от Централната избирателна комисия, за да се рекламират по време на кампанията. ЦИК им дава до 40 хил. лева за реклами по медиите, но и иска отчет за това как са разходвани.

Най-много пари са похарчили от “ДПС - Ново начало” - 1,158 млн. лева. Втори са “Възраждане” - 996 615 лева, и ИТН - 765 319 лева.

От разчетите на Сметната палата се вижда, че

в голяма степен държавата плаща кампаниите на партиите

От приходите на партиите 62% са от държавната им субсидия, а 6% са медийните им пакети - общо 66% чисто държавни пари. При коалициите, каквито са повечето в този парламент (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС и БСП-ОЛ), държавното финансиране е 31%. Общо става въпрос за 3 266 020 лева. За сравнение даренията от симпатизанти са два пъти по-малко - 1,521 млн. лева общо за партиите и коалициите. Като голяма част от тези пари са влезли в сметката на ПП-ДБ - 561 хил. лева, и ДПС-НН - 430 хил. лева. ГЕРБ, МЕЧ и “Величие” нямат никакви дарения, а другите имат по 40-50 хил. лева. От кандидат-депутати пък са постъпили 1,53 млн. лева, като половината са от ДПС-НН - 785 хил. лв.

Иначе най-голямото дарение от симпатизанти е в размер на 260 хил. лева от Калоян Данчев към ПП-ДБ. То обаче е било непарично и не пише точно в какво се изразява. Нататък на челните места са все хора на ПП-ДБ и ДПС-НН. Лидерът на партията на Пеевски в Търговище Хамди Илиязов е дарил 200 хил. лв., кметът на Белица Радослав Ревански е превел 100 хил. лева, Билгин Юнус и Ердинч Хаджиев - по 50 хил. лева, а евродепутатът Танер Кабилов - 30 хил. лв. Големите дарения на ПП-ДБ са постъпили от Гергана Георгиева (100 хил. лева), Елена Иванова (66 хил. лв.) и Атанас Рогачев (50 хил. лв.). За сравнение, най-големите дарения на другите формации са далеч по-скромни: 20 хил. лева за ИТН от бившия общински съветник Димитър Данаилов, 10 хил. лева за “Възраждане” от столичния съветник Деян Николов, 10 хил. лв. за “Синя България” от Емил Йончев, 1250 лева за БСП. За АПС даренията изглеждат под строй - всички са преведени на 4 октомври и са по 920 лева. Те не са получили дарения от кандидати. Така се оказва, че партията на Пеевски е получила 19 пъти повече дарения от Доган - 1,215 млн. лева от кандидати и симпатизанти срещу едва 65 320 лева на Алианса.

Сега тепърва партиите ще си пълнят касите с новите по-високи средства, които получават от държавата. Субсидия се полага на всички формации в парламента, както и на партиите (не и коалициите), получили над 1% на последните избори. Изчислява се въз основа на 8 лева на глас на годишна база и се изплаща на четири транша. Например “Величие”, които влязоха в 51-ия парламент след решение на Конституционния съд, имаха и преди това 97 497 гласа, което прави 779 976 лева за 2025 г.

Субсидията на партиите скочи, понеже на последните избори активността беше по-висока - 38,94% при 33,78% през юни. Ето и нагледно колко повече взимат формациите. За периода от 1 юли до 30 септември 2024 г. ГЕРБ-СДС са получили 1 067 116 лв., а за същия период тази година - 1 295 604 лв. “Възраждане” са взели 595 064 лв. миналата година, а тази - 656 064 лв. ИТН са качили от 257 413 лв. на 333 097 лв., а БСП - от 304 776 лв. на 371 753 лв.

12 221 347 лева са получили от държавата партиите и коалициите от 51-ото НС

от изборите миналата есен досега. За 9-те му месеца живот те заседаваха 102 пъти, а сега са в третата си ваканция, откакто се заклеха (след Коледната и Великденската). Три транша от субсидията си са получили партиите от този парламент досега. Нищо, че работата на 51-ото НС реално не започна на 11 ноември, а с цели два месеца закъснение. Толкова отне на партиите да се споразумеят за съставянето на управленско мнозинство, което да застане зад кабинета “Желязков”, избран чак в средата на януари. Субсидията обаче започва да се изплаща от датата на изборите, не от клетвата на парламента или избора на председател, т.е. дори и да не работят в началото, парите им си вървят.