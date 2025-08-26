Всяко училище на една смяна само да решава в колко след 7,30 да е първият час (Обзор)

Експерти: Не трябва да започват преди 9 часа, агресията и лошите оценки идват и от ранното ставане

Някои сгради обаче трябва да бъдат достроени

Учебните часове да започват по-късно сутрин. Това поиска министърът на образованието Красимир Вълчев, като обясни, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим на учене.

“Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общност, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобряват мотивацията за учене и резултатите”, обясни Вълчев в Костинброд във вторник.

Според него най-трудно е това да се случи, когато училищата са на двусменен режим. На другите места, където все пак има такава възможност, часът ще се определя след разговори между учителите и родителите и е възможно и диференцирани решения по класове. Например малките да почват по-късно от големите. Такива примери има и в момента в редица училища.

В 227 училища в страната децата все още учат на две смени, което налага часовете сутрин да започват по-рано, обикновено в 7,30 ч. Втората смяна пък обикновено започва в 13,30 ч, но приключва около 19-19,30 ч в зависимост от броя часове. Това налага децата първа смяна да стават по-рано за училище, а тези втора смяна -

да се връщат много късно у дома

Най-сериозен е проблемът в големите градове - София, Пловдив, Варна. По Национална програма на МОН и по Плана за възстановяване и устойчивост е възможно дострояване на училищата, за да се мине на едносменно обучение, и в момента в столицата се работи по няколко такива проекта.

“На мнение съм, че децата трябва да започват училище в по-късен час. Трудността е в училищата, които са на две смени. Където е на две смени, тази изключително добра възможност няма как да бъде реализирана”, потвърди Диян Стаматов, директор на столичното 119-о средно училище “Акад. Михаил Арнаудов” и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Той уточни, че когато децата са се наспали, са с по-голяма концентрация, която се съхранява продължително време. Децата са в добро настроение и по-лесно усвояват учебния материал. Нахранени са, обикновено

пропускат сутрешната закуска заради ранното ставане

Полагат се много усилия за изграждане на нови сгради, за разширяване на сградния фонд на училищата, които са на две смени.

За онези, които сами отиват на училище и има условия, започването по-късно безусловно е по-добро. Това са предимно гимназисти и прогимназисти. Това коментира и съветникът на министъра на образованието Асен Александров, който е председател на Сдружението на директорите в системата на народната просвета. Проблемът е при малките ученици, които ги водят родителите. Някои и сега оставят при портиера детето още в 7 часа, защото бързат за работа. Свързано е със заетостта на родителите.

“Ранното ставане е стрес за организма, който води до нарушения в работата на много органи и системи. Ефектите от стреса върху нервната система включват недостатъчна и трудна концентрация, потиснато или силно променливо настроение с

повишена раздразнителност и дори агресивни прояви,

често и продължително главоболие. Наблюдава се понижен толеранс към различни дразнители от околната среда, включително обичаен шум. От голямо значение е и понижението на функционалната реактивност на имунната система, което е от съществено значение през есенно-зимния сезон, когато децата се нуждаят от добра защита срещу много патогени”, казва доц. д-р Петя Димова, невролог/детски невролог в болница “Св. Иван Рилски” в София.

Ранното ставане за училище е вредно за децата, установи и американско проучване, направено сред 15 000 ученици.

Според американски невролози ранното ставане при децата и тийнейджърите влияе негативно както върху здравето им, така и върху успеха им в училище. От Американската академия по медицина на съня стигат до извода, че здравето на децата, които не спят достатъчно, може сериозно да се разклати. Последствия има най-вече върху имунната система, концентрацията и паметта. В някои случаи и агресията между подрастващите може да се дължи на недостиг на сън.

Експертите отвъд океана са категорични, че учебните часове не трябва да започват преди 9 часа сутринта.