Товарен влак блъсна кола на жп прелез в Симеоновград

Влак СНИМКА: Pixabay

Товарен влак блъсна лек автомобил на железопътен прелез в Симеоновград. Инцидентът е станал в следобедните часове, съобщиха за БТА от пресцентъра на от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака. Преди последвалия удар водачът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси. При инцидента има материални щети. Пробите и на двамата водачи са отрицателни, посочиха от полицията.

Преди десетина дни край симеоновградското село Пясъчево стана друг инцидент с товарен влак. При него част от цистерните с гориво дерайлираха. Отново бяха регистрирани материални щети, без жертви.

Влак СНИМКА: Pixabay

