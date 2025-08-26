Росен Желязков вдигна жълт картон на областния управител на Плевен заради безводието (Обзор)

Има 2 седмици, за да направи по-добра координация и да реши проблема

Затягат контрола върху джетовете - една от идеите е да се карат само с книжка

Премиерът Росен Желязков вдигна жълт картон на областния управител на Плевен Николай Абрашев заради огромния проблем с безводието там. И му даде двуседмичен срок за по-добра координация и решаване на проблема.

В противен случай ще има и персонални промени. Приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен, предупреди премиерът от Костинброд, където откри новата детска градина “Слънчице”.

Ако премиерът ми поиска оставката, бих я подал, каза по-късно областният управител Николай Абрашев.

По нареждане на премиера ще се командироват експерти. А трима министри ще му докладват за предприетите мерки на заседанието в сряда. Желязков иска краткосрочни, средносрочни и дългосрочни решения. На първо място трябва да се спрат загубите на вода, които на места са огромни - над 80%, категоричен е премиерът. Отговорността ще бъде дефинирана, но координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена, категоричен бе Желязков. Поиска представители на протестиращите да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб. Това ще гарантира гражданския контрол върху разходването на публични средства, каза той. Още веднъж напомни, че

трябва да се преразгледат проектите в програмите на общините,

за да има повече ВиК такива.

Подземната инфраструктура не се вижда, а тя е най-важната. Ясно е, че кметовете искат да правят неща, които в рамките на своя мандат могат да бъдат видени, но ние ще насочваме усилията на правителството по управление на ресурса в бюджета преимуществено към ВиК проектите и това е ангажиментът, който сме поели и пред гражданите на Плевен, каза още той. Премиерът даде за пример Костинброд, където с активната работа на кмета водният цикъл е завършен за близо три години.

В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата - не само по отношение на водоизточниците, а и по отношение на огромните загуби, добави премиерът.

Желязков е дал указания на експертната група и какви мерки да се вземат за атракционите. Те трябва да се фокусират върху превенцията, да има ясни

правила за сертификация и дали са подходящи за деца

Премиерът обясни, че се обсъжда и затягането на режима за ползването на джетовете. А едно от предложенията е въвеждане на правоспособност за управление и забрана за управление под 18 г.

