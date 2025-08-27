От ноември - по-фокусирани без телефони в училище. Като в 79 държави по света

Това е една от 20-те промени в училищния закон, които депутатите трябва да приемат наесен

Забраната учениците да използват мобилни телефони в училище вероятно още през ноември ще влезе в сила. Това ще стане след приемането на измененията в Закона за предучилищното и училищното образование, който депутатите приеха на първо четене точно преди да излязат във ваканция.

Оставя се възможността да се използват само за строго образователни и медицински цели, както и при форсмажорни обстоятелства. Използването на електронни устройства не само пречи на концентрацията и понижава образователните резултати на учениците, но и влошава техните когнитивни, двигателни, социални, емоционални и комуникативни умения, се посочва в мотивите.

Убедени сме, че това е правилна мярка - всички виждаме в последните години зловредното влияние на екраните. Винаги съм използвал случая да апелирам и към родителите, и то най-вече на малките деца – да им скрият телефоните, тъй като това води до увреждане на развитието на всички важни умения на децата. Това се вижда във всички области, но може би най-ясно проличава в математиката. Последното изследване PISA показа, че тези процеси се наблюдават в целия свят. Те са и поколенчески заради това, че днешните ученици много по-трудно се концентрират. Те развиват т.нар. когнитивно нетърпение.

Това каза в интервю за “24 часа” министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Към края на 2024 г. подобна забрана има в 79 образователни системи по света - на държавно или регионално ниво, като има различия в строгостта на правилата за достъп до телефоните.

20 са промените в закона, които трябва да приемат депутатите наесен.

Новият час за добродетели и религии е най-полемичната тема. Родителите и учениците ще могат да избират от три алтернативни програми за формиране на универсални човешки ценности, но самият час ще е задължителен. Оценки няма да се пишат, тъй като целта е не да се измерват знанията на децата, а да се насърчават дискусиите, да обсъждат реални житейски казуси. Най-вероятно ще влезе за учебната 2026/2027 г. за първи клас.

Математическите гимназии стават специализирани. Те ще приемат ученици още след 4-и клас. Това означава, че всички в момента математически и природоматематически гимназии се преобразуват в специализирани. Учениците в тях не само че ще получат профилирана подготовка по математика и природни науки, но и ще могат да продължат обучението си там, без да кандидатстват отново след 7-и клас. Училищата ще могат да обявяват и допълнителен прием.

Въвежда се подготвителен клас по български за децата, които не знаят езика. За първи път се въвежда опция за повтаряне на първи клас за ученици, които не са овладели българския език.