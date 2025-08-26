ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нанков: Няма вече управленци от инфлуенсърски тип ...

С условна присъда и глоба се размина мъж, хванат да шофира пиян със скутера си в пловдивско село

Мая Вакрилова

[email protected]

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Управлявал мотопед, който не бил регистриран

Условна присъда от 8 месеца с изпитателен срок от 3 години отнесе мъж, заловен да шофира пиян нерегистрирания си скутер в пловдивското село Марково. Той ще трябва да плати и глоба в размер на 300 лв. за двете престъпления.

На 9 март т.г. бил спрян за проверка в Марково от униформените и те установили, че шофира под въздействието на 1,60 промила алкохол в кръвта. При друга справка служителите на МВР разбрали, че скутерът му не е регистриран по надлежния ред.

Мъжът се е споразумял с прокуратурата и е договорил условна присъда с изпитателен срок. Мотопедът му се отнема в полза на държавата. Ще покрие и разноските по делото, които са на стойност 452 лв.

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

