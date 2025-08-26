Свободни места са останали дори и в най-елитните гимназии в София след четвъртото класиране, стана ясно от справка на Регионалното управление на образованието. По една, две или три вакантни бройки има в 91-а немска гимнази, в Първа английска, във Френската, в Испанската, в 35-о средно училище “Добри Войников, 32-о средно училище с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски”, 133-о “Александър Пушкин”.

Всъщност подобна картина по това време на кампанията за кандидатстване се получава почти всяка година. Причините да остават единични свободни места в най-желаните школа̀ са няколко - някои ученици решават да се запишат в частно училище, други предпочитат такова към Министерството на културата като Националната гимназия за древни езици и култури например, където се приемат по друг ред.

“Има деца, които заминават за чужбина. Други кандидатстват тук, а са от страната

Понякога подават документи за софийско училище, но в последния момент се отказват”, обясни зам.-директорката на 35-о училище Ани Калчева.

“Само децата с много висок бал се осмеляват да рискуват да теглят документи между трето и четвърто класиране. В училища с много ниски балове няма никакви свободни места, защото родителите и учениците си дават сметка, че с бал 220-230 няма накъде да мръднат. Докато с балове от 450, когато не ти е достигнала една точка, теглиш документите си и остават свободни места тук-там. Такива деца имат куража да се пробват”, обясни директорката на 32-о училище Нели Костова. Там свободни места имаше в паралелките с интензивно изучаване на английски език с немски, с испански и с френски език.

Едно беше свободното място в Немската гимназия

- за момче с интензивен немски език плюс английски.

Повече вакантни места има в някои професионални гимназии. 19 бяха обявените в паралелката по производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения с английски, 8 - за организация на хотелиерството с английски в Професионалната гимназия по туризъм “Ал. Константинов”. Професионалната гимназия по екология и биотехнологии “Проф. д-р Асен Златаров” обяви 17 свободни места за паралелката “Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти” с английски и 18 за “Осигуряване на продуктова информация” с немски. Макар и единични, свободни бройки имаше в традиционно най-желаните като Националната търговско-банкова и Националната финансово-стопанска гимназия.

Ако не влезеш на четвърто, пробваш и на последното пето класиране, което се прави в самото училище. Според графика на МОН попълването на свободните места трябва да стане до 11 септември.

До 12 септември се утвърждава реализираният държавен прием

И тази година в Софийската математическа гимназия се влизаше най-трудно и с най-висок бал, показаха резултатите от първото класиране в София.

Най-високият минимален бал за паралелка е 493,25 точки - в СМГ с профил “Математически” (математика и физика) и английски език. Там ще учат и двамата, постигнали максимален брой - 500 точки, на изпитите тази година.

Немската гимназия си е върнала второто място, след като миналата година беше изпреварена от Технологичното училище “Електронни системи” (ТУЕС). Но резултатите от задължителната матура по български език и литература бяха най-добри за Немската гимназия, докато СМГ се нареди едва на 7-о място.

Близо 56 000 седмокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература и по математика.

А анализът на оценките от тазгодишното национално външно оценяване показа, че те подобряват средния си резултат по български език и литература. По математика 320 ученици са постигнали пълни 100 точки, което е най-голям брой за последните три години. Като цяло

резултатите са съизмерими с миналогодишните,

като се отчита повишение по български език и литература. Средното постижение на седмокласниците тази година е 55,91 т., което е приблизително с точка повече от предходните две години. Пълни 100 точки са постигнали 16 седмокласници.

По региони най-висок е средният резултат по български език и литература в София-град, Варна и Смолян, а най-нисък - в Разград, Кърджали и Сливен.

Средният резултат по математика е 42,74 точки, който е съпоставим с миналогодишния и с над 7 точки повече от 2023 година.

Продължава тенденцията за повече задачи с практическа насоченост в тестовете от националното външно оценяване, като по математика тази година те са почти 40%.

