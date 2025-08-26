ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нанков: Няма вече управленци от инфлуенсърски тип ...

Момичета скочиха през прозореца на движещ се влак по линията София - Бургас, пропуснали спирката си

СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

Момичета на 20 и 21 години са настанени в пловдивска болница, след като са скочили от пътническия влак София-Бургас край жп гара "Клисура", потвърдиха от пресцентъра на ОДМВР Пловдив.

С по-сериозни наранявания е 20-годишното момиче.

Сигналът за инцидента е подаден на тел.112 около 13.30 часа. По първоначална информация момичетата са скочили през прозореца, докато влакът е бил в движение, пише БНТ.

Предприели са тези действия, защото са пропуснали спирка, на която трябва да слязат.

По случая е образувано досъдебно производство.

Уведомена е Районната прокуратура.

Заради инцидента движението между гарите "Клисура" и "Стряма" бе преустановено временно.

СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

