България и САЩ остават без посланици, Желязков и Радев се разбраха само за няколко нови имена

Бившият външен министър Иван Кондов предложен за Рим, заместниците му Шекерлетова и Ангелиева - за Лисабон и Братислава

България и САЩ остават без посланици, след като титулярите на мисиите на двете страни бяха върнати - всеки по причини, свързани не с двустранните отношения, а с вътрешнополитическата обстановка у дома. След изтеглянето на посланик Кенет Мертен от София и връщането на Георги Панайотов от Вашингтон, ситуацията остава все така непроменена.

Една от причините дълго време да се бави смяната на посланиците на България в ключови страни по света според източник от Министерството на външните работи (МВнР) била настойчивото настояване на президента Радев да получи от правителството предложение за нов ръководител на мисията ни във Вашингтон.

В крайна сметка държавният глава бил убеден от правителството да пусне ротацията на посланиците, а когато се намери подходяща кандидатура за САЩ, веднага да се задейства процедурата, тъй като и в Държавния департамент все още нямало окончателно решение кого да предложат за посолството си в София.

Така след дълги преговори между правителството на Росен Желязков и президента Румен Радев днес най-накрая ще бъде вкаран списък с нови посланически предложения в Министерския съвет.

В него фигурира името на бившия външен министър Иван Кондов, който е предложен за посланик в Рим. Там преди това беше някогашният зам.-министър на външните работи Тодор Стоянов, който според новия посланически списък е определен за посланик в Мадрид. Действащият зам. външен министър Елена Шекерлетова ще бъде предложена за титуляр на посолството ни в Лисабон, а нейната колежка в министерството - зам.-министър Мария Ангелиева - за посланик в Братислава. За Белград трябва да замине Ангел Ангелов - опитен дипломат, чиято кариера е минала в работа на Балканите и по-специално в Сърбия и Република Северна Македония. Ангелов преди това бе наш посланик в Скопие.

Зорница Апостолова - съветникът по външна политика на Румен Радев, е предложена за посланик във Финландия. Преди да отиде на работа в президентството, тя е била консул в Копенхаген, а преди това е имала дипломатически мандати в Анкара и Истанбул.