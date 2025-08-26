Местни от Сапарева баня: Децата, които избягаха от детска градина, са от проблемно семейство

Хора от Сапарева баня, където по-рано днес две деца избягаха от детска градина, споделят, че децата живеят в трудни условия и се е случвало и друг път да се измъкват от родителски контрол. Да бягат от детската градина обаче им е за първи път.

Двете деца избягаха от детска градина „Света Ана" в Сапарева баня, като това са братчетата на 4 и 6 години. Те бяха намерени за по-малко от час от полицията.

В 11:00 ч. днес около 20 деца от единствената сборна група в детската градина са на двора на площадката. В момент, в който учителката раздавала вода, двете деца успели да напуснат незабелязано детската градина. Липсата им била установена малко по-късно при преброяването.

„Докато колегата е раздавала вода, децата просто са минали или са излезли. Тя не може да каже точно дали са минали през оградата, или през вратата. Вратите ни по принцип се заключват, достатъчно добре сме обезопасили детската градина. Те са братя, но семейното положение е малко проблемно. Това е първи случай, поне досега не сме имали такъв инцидент", коментира пред Нова Цветана Гладникова, която е директор на ДГ „Св. Анна".

От градината се обадили на майката, тъй като допускали, че тя е повикала децата от улицата, защото по-рано уведомила, че ще ги прибере на обяд. Тогава майката подала сигнал в полицията. Децата са намерени след 50 минути по пътя за дома им в квартал „Гюргево".

Родителите отказаха да коментират случая.

По случая е назначена проверка в детската градина.