БАБХ унищожи 28 хил. патици заради огнища на птичи грип

Българската агенция по безопасност на храните е унищожила 28 хил. патици след откриване на огнище на птичи грип в три ферми в землището на град Раковски.
Около засегнатите обекти са обособени предпазна зона с радиус 3 км и наблюдавана зона от 10 км, в които попадат Раковски и села от общините Раковски, Марица и Калояново.
Експерти на Агенцията извършват епизоотично проучване, проследяват движението на птици, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с фермите.
Основните мерки за ограничаване на птичия грип са сериозните мерки за биосигурност и отглеждането на птиците на закрито, тъй като заразата се разпространява чрез контакт с други заразени птици или заразени фураж и вода.
Собствениците на унищожените патици ще получат компенсации от държавата.
Птичият грип може да се пренася и на хора, но вероятността за зараза е минимална, категорични са експертите.