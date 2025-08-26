БАБХ унищожи 28 хил. патици заради огнища на птичи грип

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската агенция по безопасност на храните е унищожила 28 хил. патици след откриване на огнище на птичи грип в три ферми в землището на град Раковски.

Около засегнатите обекти са обособени предпазна зона с радиус 3 км и наблюдавана зона от 10 км, в които попадат Раковски и села от общините Раковски, Марица и Калояново.

Експерти на Агенцията извършват епизоотично проучване, проследяват движението на птици, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с фермите.

Основните мерки за ограничаване на птичия грип са сериозните мерки за биосигурност и отглеждането на птиците на закрито, тъй като заразата се разпространява чрез контакт с други заразени птици или заразени фураж и вода.

Собствениците на унищожените патици ще получат компенсации от държавата.

Птичият грип може да се пренася и на хора, но вероятността за зараза е минимална, категорични са експертите.