ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нанков: Няма вече управленци от инфлуенсърски тип ...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21178841 www.24chasa.bg

БАБХ унищожи 28 хил. патици заради огнища на птичи грип

1668
Собствениците на унищожените патици ще получат компенсации от държавата Снимка: Pixabay

Българската агенция по безопасност на храните е унищожила 28 хил. патици след откриване на огнище на птичи грип в три ферми в землището на град Раковски.

Около засегнатите обекти са обособени предпазна зона с радиус 3 км и наблюдавана зона от 10 км, в които попадат Раковски и села от общините Раковски, Марица и Калояново.

Експерти на Агенцията извършват епизоотично проучване, проследяват движението на птици, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с фермите.

Основните мерки за ограничаване на птичия грип са сериозните мерки за биосигурност и отглеждането на птиците на закрито, тъй като заразата се разпространява чрез контакт с други заразени птици или заразени фураж и вода.

Собствениците на унищожените патици ще получат компенсации от държавата.

Птичият грип може да се пренася и на хора, но вероятността за зараза е минимална, категорични са експертите.

Собствениците на унищожените патици ще получат компенсации от държавата Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя