ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нанков: Няма вече управленци от инфлуенсърски тип ...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21178877 www.24chasa.bg

Омбудсманът ще проследи действията за справяне с безводието

1220
Омбудсманът Велислава Делчева Снимка: Пресцентър на омбудсмана

Държавата вече е предприела редица мерки заради водната криза в Плевен – създаден беше воден борд, кризисен щаб. Ролята на омбудсмана в подобна ситуация е да алармира тези органи, за да предприемат моментни мерки – да се доставят необходимите водни източници на нуждаещите се. Това заяви омбудсманът на Република България Велислава Делчева пред Нова.

Делчева посочи още, че институцията работи тясно с отговорните органи и народните представители, като може да изпраща и препоръки до тях.

„Подобни действия гарантират резултат в дългосрочен план. Аз обаче лично ще проследя в следващите дни дали има доставена и годна за ползване вода за хората в района", заяви омбудсманът, като допълни, че при получен сигнал от даден потребител, институцията на омбудсмана има право да поиска проверка от съответния отговорен орган.

„Една от функциите на омбудсмана е именно да дава нужната информация на потребителите, за да не бъдат ощетени те. В случая с изравнителните сметки - след 31-и август хората вече нямат право да възразят срещу тях", посочи Делчева и подчерта, че е от изключителна важност потребителите да изискат хартиена фактура от своя топлинен счетоводител, ако такава не им е била издадена.

Омбудсманът Велислава Делчева Снимка: Пресцентър на омбудсмана

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя