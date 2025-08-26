Нанков: Няма вече управленци от инфлуенсърски тип и в България отново се строи

"Ето, няма ги вече управленците от инфлуенсърски тип и в България отново се строи с темпото, което гражданите очакват и на което бяха свикнали по време на кабинетите Борисов". Това написа във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

"До началото на октомври вече ще се пътува по трасето Боаза-Дерманци на автомагистрала „Хемус". По новата пътна връзка при Дерманци движението ще се отвежда към Плевен по път ІІІ-305, чиято реконструкция е на финала, стана ясно на инспекцията на новия участък на регионалния министър Иван Иванов и колеги депутати", написа Нанков.

Защо обаче беше спряно строителството от Боаза до пътен възел Ловеч-Плевен, след като десетките проверки на опонентите ни не откриха никакви нередности? Ще ви кажа защо - за да бъде атакуван политически ГЕРБ и да се внуши на хората какви злодеи сме. Е, близо пет години по-късно, каква е равносметката: забавено и оскъпено със стотици милиони строителство, непридвижени административни процедури за останалите участъци на „Хемус", доказана липса на управленски капацитет у опонентите ни, които манипулираха общественото мнение от сутрин до вечер, но не прекратиха договорите, сключени при нашите управления. Нещо повече – именно министърът на ПП започна процеса на индексиране на "лошите инхауси" с милиони, но неясно защо строителството беше възобновено едва при служебния министър миналата година...

А „Хемус" можеше да е изцяло готова тази година, при спазване на всички законови процедури.