ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всяко училище на една смяна само да решава в колко...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21179100 www.24chasa.bg

43-годишен потроши с брадва витрините на офиса на ГЕРБ в центъра на Добрич

Дияна Райнова

3560
Брадва СНИМКА: Pixabay

Мъж потроши с брадва витрините на офиса на ГЕРБ в центъра на Добрич, задържан е, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 26 август, около 18.30 ч. в Областната дирекция на МВР в Добрич постъпва сигнал от гражданин, че мъж с брадва чупи стъклените витрини на офис на политическа партия ГЕРБ, който е в центъра на града. След унищожаване на витрините извършителят захвърля брадвата на пейка пред офиса и напуска мястото на произшествието. След предприети незабавни заградителни и издирвателни мероприятия и извършителят е установен и задържан - 43-годишен мъж, неизвестен на МВР.

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието. Уведомена  е Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.

Брадва СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя