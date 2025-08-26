43-годишен потроши с брадва витрините на офиса на ГЕРБ в центъра на Добрич

Мъж потроши с брадва витрините на офиса на ГЕРБ в центъра на Добрич, задържан е, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 26 август, около 18.30 ч. в Областната дирекция на МВР в Добрич постъпва сигнал от гражданин, че мъж с брадва чупи стъклените витрини на офис на политическа партия ГЕРБ, който е в центъра на града. След унищожаване на витрините извършителят захвърля брадвата на пейка пред офиса и напуска мястото на произшествието. След предприети незабавни заградителни и издирвателни мероприятия и извършителят е установен и задържан - 43-годишен мъж, неизвестен на МВР.

Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието. Уведомена е Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.