Фирма на Вълка се включи в поръчката за 500 млн. лв. за чистенето на София

Дружеството „Зауба", свързвано с Румен Гайтански-Вълка, подаде документи за участие в най-голямата обществена поръчка на Столичната община – за сметосъбиране и почистване на града през следващите 5 години. Фирмата, която в момента обслужва районите „Люлин" и „Красно село", този път кандидатства за „Средец", „Лозенец" и „Студентски", пише "Медиапул".

През последните 5 години още две компании, свързвани с Гайтански, са почиствали София по договор с общината и са получавали средства за обслужването на една трета от столицата. Затова досега бе изненадващо, че нито една от тях не беше сред участниците в мегапоръчката за над 500 млн. лв. с ДДС.

На 7 август бяха обявени кандидатите за 5 от общо 7-те подзони. За зоните „Средец", „Лозенец" и „Студентски" (първа зона), както и „Възраждане", „Оборище" и част от „Триадица" (седма зона) срокът за подаване на оферти бе удължен до 25 август, тъй като за тях имаше само по един кандидат.

От данните в регистъра на обществените поръчки става ясно, че "Зауба" се е включила именно в удължения срок и е подала оферта на 25 август.

Другият кандидат за зоната е консорциум около "Еко клийн сървисиз", в който влиза и АЕС-Х, която също от години работи в София. Същият консорциум е подал оферта и за районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Според правилата на поръчката един кандидат може да внесе оферти максимум за две от седемте зони, за които се търсят чистачи.

За седма зона, в която влизат районите "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица", също има две оферти. Още на 6 август такава е постъпила от консорциум от няколко фирми, представляван от дружеството "Транс 2025", свързвано с Христофорос Аманатидис - Таки.

До преди месеци фирмата е била собственост на "Новита Холдинг груп", през която е и връзката с Таки. През април собствеността е прехвърлена на управителя на дружеството Стефан Иванов Колев. За чистенето на София "Транс 2025" кандидатства в консорциум с пловдивската КМД на Атанас Търев. Освен във "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица", консорциумът с участието на тези фирми иска да чисти и в "Люлин" и "Красно село", където се състезава с обединение с участието на турска компания.

Другата оферта за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица", подадена в удължения срок за кандидатстване, е на "Еко ресурс-Р", която и преди е работил в София.

Сега предстои офертите на кандидатите в поръчката да бъдат разгледани, а след това да бъдат отворени и ценовите им предложения. Резултати от търга се очакват до края на октомври.