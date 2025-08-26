ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екстрадират от Сърбия Никола Николов-Паскал обратно у нас

Никола Николов-Паскал

Соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран у нас от Сърбия, съобщава Нова.

Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като Аферата в митниците.

Подведен е под отговорност като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в „Гранична полиция" Петър Субев.

След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.

