ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всяко училище на една смяна само да решава в колко...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21179342 www.24chasa.bg

Майката на застреляния в Каравелово Никола: Няма да спра да търся справедливост за него

Ваня Драганова

[email protected]

1380
Нечо Цанков във Военния съд в Пловдив. Снимка: Ваня Драганова

Нечо Цанков беше освободен и според жената се държи сякаш нищо не е станало

Няма да спра да търся справедливост за смъртта на Никола, написа майката на смъртоносно простреляния младеж в нощта на 17 юли т. г.  Делка Илинова на 40-ия ден от кончината му. На тази дата  на купон в Каравелово за раждането на второто дете на военния от Стрямската бригада Нечо Цанков той произведе изстрел, от който на място почина приятелят му Никола Киров. Цанков и Киров били много близки приятели. На 30-годишния военен се родил втори син и той поканил близки, сред които и Никола Киров (на 23 години) на празненство. След полунощ Цанков изнесъл пушка от дома си на двора и започнал да я размахва. Жена от компанията на име Ива му казала: "Внимавай, ще направиш беля с тая пушка! Прибери я!", но Цанков отговорил: "Празна е! Спокойно, пушката е празна!" Последвал обаче изстрел и от устата и носа на Никола Киров потекла кръв. Той издъхнал за минути.

"Болката на една майка не може да се опише с думи. Но още по-непоносима е тази болка, когато виждаш, че убиецът на детето ти е на свобода, че ходи на работа и живее живота си, сякаш нищо не е станало. Какво струва животът на един млад човек в нашата държава? Защо убийството на 23-годишно момче остава без справедливост? Къде е защитата за нашите деца?", пита Делка Илинова.

Нечо Цанков беше задържан, но след това освободен от Военно-апелативния съд в София.

Нечо Цанков във Военния съд в Пловдив. Снимка: Ваня Драганова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя