Майката на застреляния в Каравелово Никола: Няма да спра да търся справедливост за него

Нечо Цанков беше освободен и според жената се държи сякаш нищо не е станало

Няма да спра да търся справедливост за смъртта на Никола, написа майката на смъртоносно простреляния младеж в нощта на 17 юли т. г. Делка Илинова на 40-ия ден от кончината му. На тази дата на купон в Каравелово за раждането на второто дете на военния от Стрямската бригада Нечо Цанков той произведе изстрел, от който на място почина приятелят му Никола Киров. Цанков и Киров били много близки приятели. На 30-годишния военен се родил втори син и той поканил близки, сред които и Никола Киров (на 23 години) на празненство. След полунощ Цанков изнесъл пушка от дома си на двора и започнал да я размахва. Жена от компанията на име Ива му казала: "Внимавай, ще направиш беля с тая пушка! Прибери я!", но Цанков отговорил: "Празна е! Спокойно, пушката е празна!" Последвал обаче изстрел и от устата и носа на Никола Киров потекла кръв. Той издъхнал за минути.

"Болката на една майка не може да се опише с думи. Но още по-непоносима е тази болка, когато виждаш, че убиецът на детето ти е на свобода, че ходи на работа и живее живота си, сякаш нищо не е станало. Какво струва животът на един млад човек в нашата държава? Защо убийството на 23-годишно момче остава без справедливост? Къде е защитата за нашите деца?", пита Делка Илинова.

Нечо Цанков беше задържан, но след това освободен от Военно-апелативния съд в София.