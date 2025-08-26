Даниел Митов: Ефективно засилихме контрола срещу гонките в София

"МВР ефективно засили контрола срещу незаконните гонки с мощни автомобили, които тормозят гражданите на София. Само преди дни трима водачи бяха санкционирани за безразсъдно шофиране на столичния Околовръстен път – едно от местата, където често се организират нерегламентирани състезания". Това написа във фейсбук профила си министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

"Само за първите осем месеца на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки. Патрули на СДВР ежедневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости", пише още вътрешният министър.

От публикацията става ясно, че сред санкционираните са и младежи, които публикуват клипове с опасно шофиране в интернет. Един от тях имал над 30 фиша за нарушения само от 2023 г. насам. Шофьорската му книжка е иззета, предстои и глоба от 3000 лева, а прокуратурата води разследване за хулиганство.

"Подобни демонстрации на пренебрежение към закона няма да останат без последствия. Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който превръща пътя в писта за гонки и застрашава живота и здравето на хората", завършва публикацията си Митов.