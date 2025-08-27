ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Село на протест заради каменна кариера, камиони ру...

Времето София 18° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21179619 www.24chasa.bg

Кризисен щаб ще търси черния леопард в Силистренско

1956
Черен леопард КАДЪР: Екс/@SMNK1972 (Снимката е илюстративна)

Черният леопард, който през юни властите издирваха в Шуменското плато, е забелязан отново – този път в района между селата Богданци и Търновци в Община Тутракан.

Сформира се щаб за издирване на животното край Силистра. Областният управител Илиян Великов потвърди , че има подаден сигнал за пантерата.

В понеделник около 16 ч. мъж е забелязал нетипичното за района животно на пътя между селата Шуменци и Богданци.

Предприети са предварителни проверки, но не са установили следи от дивото животно.

В сряда в 12 ч. предстои заседание на щаба, на което ще бъдат обсъдени мерки, които да бъдат предприети в района, съобщи бТВ.

Черен леопард КАДЪР: Екс/@SMNK1972 (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя