Село на протест заради каменна кариера, камиони ру...

Защитата на Бургазлиев: Моли се детето и майката да се оправят

НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ

Родителите на Никола Бургазлиев са свестни хора, с честен труд са си изкарали всеки лев, за да гледат децата си. Тези хора са толкова притеснени, в драма е цялото семейство. Притеснени са за живота на пострадалите, притеснени са и за своя син. Спекулациите с тях са изключително неприятни. Приятели са ми, затова приех защитата. Това каза по bTV адвокат Галина Колева, която защитава Никола Бургазлиев.

Тя беше категорична, че Никола е изключително интелигентно момче. "Притеснява го състоянието на детето и на майката. Във всеки разговор пита за тях. Надява се на чудо и те да се оправят. Немислимо е да твърдим, че е искал това да се случи", каза още адвокатката. Тя обясни, че Бургазлиев недоумява как са открили марихуана в кръвта му. Не е бил притеснен, докато дава кръв и урина.

НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ

