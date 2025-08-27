Румен Христов: Започва кампания срещу загубата на води

Започва сериозна кампания срещу загубата на води. Това каза по bTV заместник-председателят на ГЕРБ-СДС Румен Христов по повод безводието в Плевен. Към проблема в последните години се добавил и климатичният фактор. Освен липса на вода в язовирите имало и голям теч.

Старите тръби са с отлагания и трябва водата много да се източи, за да стане годна за употреба, обясни Румен Христов. Според него вината за положението в града не била на сегашния кмет, който е на поста от година и половина.

Готови сме за пети вот на недоверие и ще го спечелим, каза още Румен Христов.