Село на протест заради каменна кариера, камиони рушат къщите им

Жителите на село Вишовград до Велико Търново излизат на протест заради кариера за чакъл, предава Нова тв.

"Имаме наследствена къща и с голяма любов я възстановихме. Преди 4-5 месеца се смени концесионера на каменната кариера и започна интензивен трафик на камиони по 50-60 тона", разказва Ваня Иванова. Според хората освен къщите трафикът прес селото руши и ВиК мрежата.

"Къщата се напуква, садим дървета отпред, за да не влязат у нас. Ние сме на завой", казва друг жител на Вишовград.



Кариерата е от 60 години, сега карат чакъла към Бяла заради магистралата към Велико Търново.

"Имахме среща с кметове на околните села. Стигнахме до съгласие камионите да минават през село Михалци и чакаме решението на фирмата", казва кметът на Вишовград Иван Иванов.