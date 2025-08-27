ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Село на протест заради каменна кариера, камиони ру...

Времето София 18° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21179761 www.24chasa.bg

Село на протест заради каменна кариера, камиони рушат къщите им

856
Тежкотоварни камиони Снимка Архив

Жителите на село Вишовград до Велико Търново излизат на протест заради кариера за чакъл, предава Нова тв. 

"Имаме наследствена къща и с голяма любов я възстановихме. Преди 4-5 месеца се смени концесионера на каменната кариера и започна интензивен трафик на камиони по 50-60 тона", разказва Ваня Иванова. Според хората освен къщите трафикът прес селото руши и ВиК мрежата. 

"Къщата се напуква, садим дървета отпред, за да не влязат у нас. Ние сме на завой", казва друг жител на Вишовград. 


Кариерата е от 60 години, сега карат чакъла към Бяла заради магистралата към Велико Търново. 

"Имахме среща с кметове на околните села. Стигнахме до съгласие камионите да минават през село Михалци и чакаме решението на фирмата", казва кметът на Вишовград Иван Иванов. 

Тежкотоварни камиони Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя