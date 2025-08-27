Мъжът, отвлечен и бит от Васил Михайлов: Той е в Перник и още рекетира хора

Прокурорският син е в Перник, забелязван е в града и си ходи свободно. Дори продължава да рекетира, твърди Павел Павлов пред Нова тв. Той е отвлеченият и пребит мъж от Перник, заради когото от няколко месеца издирват Васил Михайлов. Засега няма следа от него. Михайлов се появи във видео в ютюб, в което твърдеше, че обвинението срещу него е тенденциозно, а Павлов е пребит от други хора, на които дължи пари.

"Като се качих в колата Васил Михайлов ме заплаши да взема пари от трето лице и да му ги предам. Съгласих се, но след това се отказах. Не съм искал пари назаем от него. Не му дължа пари. Това било такса спокойствие. Преди това си говорихме нормално, но в един момент реши, че трябва да вземе пари от мен", разказва Павлов.

"Качихме се с колата към една гориста местност. Не ме пуснаха да сляза. В колата имаше човек с нож зад гърба ми. Започна да ме бие в ребрата и главата. Не знам как избягах. Слязох в движение. Тичах в гората. Те тръгнаха след мен. Видях още хора, които държаха мачете в ръцете си. Бяха повече от 4 души и ме чакаха там. Качих се на едно дърво. Отгоре ги виждах как обикалят и ги снимах. Писах на сестра ми, за да не ме чуят, че говоря по телефона. Те ме търсиха отдолу и си говориха, че ще ме убият. Тогава някой каза, че към тях идва полиция", спомня си Павлов. Според него Васил Михайлов е рекетьор и тероризира хората в града. Двама души от бандата за задържани, а Павел ги е разпознал в полицията.

"Не употребявам наркотици и не съм зависим от хазарт, както твърди Васил Михайлов. С посредници ми предлага пари, за да се откажа от показанията си. Започна да идва в заведението, в което работех. Проучва хората, от които може да вземе пари. Имам близки хора, които имат пари и затова се е насочил към мен", разказва Павел Павлов. Твърди, че има чадър над Васил Михайлов, който сам нарича себе си прокурорския син.