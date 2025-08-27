Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Очаква се да бъде екстрадиран днес

Очаква се Никола Николов да бъде екстрадиран днес, процедурата е обвита в секретност, осъществява се с координацията между българските и сръбските служби. Това каза по bTV адвокат Галя Гълъбова. Тъй е в чужбина, информацията й била малко оскъдна.

"4 месеца беше в ареста в Белград, след което беше в домашен арест. Мярката изтърпяваше в Белград. Имаше електронна гривна и е излизал само с разрешение на властите. Имаше сериозни здравословни проблеми", каза още Галя Гълъбова.

Доходите на г-н Николов са доказани. Има строителна дейност, фабрика за палети, всичко е установено и може да бъде доказано и обследвано, каза още Галя Гълъбова.

Никола Николов - Паскал беше задържан в Белград миналата година след разследване. Той е обвинен за участие в престъпна група заедно с Марин и Стефан Димитрови, бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.