Виктор Иванов: Мирослав Рашков е издържал теста на управляващите, но не и този на обществото

Мирослав Рашков очевидно е издържал теста на управляващите, относно работата на МВР под негово ръководство - едва ли е издържал теста на обществото.

Това каза журналистът от "24 часа" Виктор Иванов в сутрешния блок на БНТ.

"Той ръководеше МВР по време на едни от най-скандалните избори, които сме имали в историята - доказа го КС. По негово време МВР с месеци проспиваше хулиганските банди в столичните молове. По негово време пътната безопасност изчезна като политика на държавата. От тази гледна точка не смятам, че този човек е издържал теста да оглави професионалната структура на МВР", посочи Иванов по повод предложението Рашков да бъде назначен за главен секретар на МВР.

Виктор Иванов коментира и назначаването на Димитър Кангалджиев за шеф на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

МВР не е неутрално политически, посочи той.

" Практиката започна с второто правителство на Борисов, през което той предпочете да махне Веселин Вучков, за да запази назначените от кабинета Орешарски главни секретари и шеф на ДАНС. Минаха години, през които главни секретари влизаха в редиците на ГЕРБ, след това дойде управлението на Румен Радев, който злоупотреби със служебното си положение, за да изчисти главния секретар на МВР и шефовете на ДАНС и ДАР", допълни той.

"Президентът погази разделението на властите при кабинета на Стефан Янев. Тогава с Бойко Рашков и Стефан Янев действаха изключително грубо, за да овладеят властите. Назначеното на Румен Радев правителство (бел. ред. кабинетът Янев) с вътрешен министър Бойко Рашков за 1 месец уволни старите и назначи нови хора", припомни Иванов.

По повод протеста, който се организира на 3 септември, Иванов бе лаконичен.

"Хубаво е , че на опозицията й свършва лятната отпуска".